Governo de São Paulo anuncia Corujão da Saúde com foco em oftalmologia

No último mês, quando a gestão estadual retomou o Corujão, o foco foi em oncologia. Os atendimentos começaram no dia 1º de outubro e já foram realizados 16 mil exames e cerca de 750 sessões radioterápicas.

Os procedimentos serão realizados em 46 AMEs de todas as regiões do estado e em dez hospitais da rede da Secretaria de Estado da Saúde. Estes serviços irão oferecer agendas extras em horários alternativos para zerar a demanda.

"O Corujão da Saúde foi retomado no mês de outubro e o Governo de SP vai prosseguir com o Corujão todos os meses no atendimento à população, principalmente a população mais vulnerável", diz Doria, em coletiva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (20) uma nova fase do Corujão da Saúde, com foco em oftalmologia. O programa está previsto para iniciar nesta quinta (21) em todo o estado. Serão oferecidos à população cerca de 51 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias, em um investimento de R$ 14 milhões.

