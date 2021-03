Governador do Rio Grande do Sul vira novo alvo de bolsonaristas por medidas restritivas

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, atualmente diretor do Banco Mundial, tuitou que “liberdade não se compra no supermercado”, mas se “conquista nas ruas”.

Seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), afirmou em suas redes que quem pretende decidir o que é ou não essencial no mercado “só pode estar com sérios problemas”.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), virou alvo de bolsonaristas nas redes sociais por causa das medidas restritivas tomadas para frear o avanço da Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.