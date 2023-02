Gilmar mantém proibição de venda de destilados no carnaval de Atibaia, SP

Por fim, o ministro considerou que não há urgência para que o caso seja julgado e pediu a manifestação do Advogado-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República no prazo de 10 dias.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta sexta-feira (17) manter a proibição de venda de bebidas alcoólicas destiladas durante o carnaval em Atibaia, no interior de São Paulo. Gilmar também manteve a proibição do comércio ou consumo de qualquer bebida em recipientes de vidro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.