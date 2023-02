Defesa Civil de MG alerta para previsão de grande volume de chuva no Carnaval

Já no domingo (19), a capital deve registrar mínima de 20ºC e máxima de 29ºC, com sol e muitas nuvens. O volume esperado de chuvas é de 15mm.

No sábado (18), o tempo deve ser de sol entre nuvens e pode chover até 30 mm, com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, na capital mineira.

"Pedimos a população que siga as orientações da Defesa Civil e ao se deparar com chuva forte, abrigue-se e evite passa por áreas de inundação e enxurrada."

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, os grandes acumulados de chuva ocorrerão, principalmente, na região centro-sul e sudoeste do estado.

"Os modelos meteorológicos que nos foram apresentados indicam que poderemos ter um grande volume de chuva com números acima dos 100 milímetros. Isso acontece por causa de uma frente fria que avança rumo a Minas Gerais, pelo sul do país e tende a provocar convergência de umidade, podendo resultar em chuvas."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Minas Gerais alertou a população para o grande volume de chuva no estado durante o feriado de Carnaval. Segundo a previsão do tempo, o volume de chuva pode ultrapassar os 100 mm em algumas regiões entre este sábado (18) e domingo (18).

