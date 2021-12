Funcionário é agredido em restaurante ao pedir comprovante de vacinação no PA

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um funcionário de um restaurante localizado na vila de Alter do Chão, em Santarém (PA), foi agredido ao pedir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 a um cliente. O caso aconteceu na última quarta-feira (15) e passou a ter repercussão em redes sociais a partir do dia seguinte, quando houve o registro do boletim de ocorrência. As imagens de uma câmera de segurança do restaurante registraram o momento em que o funcionário foi atingido por um soco pelo cliente, que se recusou a apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. "É um absurdo o que aconteceu. Desde o início da pandemia temos sido alvo de diversas críticas nas mídias sociais e agressões verbais por seguir os protocolos e cobrar de todos os clientes o cumprimento dos decretos [municipal e estadual]. Buscamos ser exemplo para a comunidade local, mas as pessoas não querem respeitar regras", afirmou à Folha DE S.Paulo, por telefone, Fátima Viana, dona do restaurante. Em uma rede social, o estabelecimento publicou uma nota confirmando que o homem "se negou a apresentar o documento, conforme prevê o Decreto Estadual nº 2.044/2021, e teve a entrada vetada". A obrigatoriedade do passaporte da vacina tem sido adotada em diversos estados e municípios do país. O cliente não aceitou ser impedido e, além de agredir o funcionário, o chamou de "corno". Em seguida, o agressor foi expulso do restaurante pela proprietária. O cliente foi identificado como Pablo Leonardo Carrasco Aguilar, de origem chilena. Ele, que queria usar o banheiro do restaurante, não foi localizado pela reportagem. A proprietária do restaurante questiona ainda a falta de fiscalização do poder público. "A comunidade de empresários de Alter do Chão, e de uma forma geral, não se sente apoiada pelos órgãos de segurança pública. A ausência de campanhas de conscientização efetivas e, principalmente, fiscalização tem deixado esse controle sob responsabilidade total dos empresários. Sabe o que é pior? Isso não vai dar em nada. Eu respeito quem não quer se vacinar. Mas fique em casa", afirmou a proprietária. No Pará, o governador Helder Barbalho (MDB) anunciou no último dia 3 de dezembro a obrigatoriedade do passaporte vacinal em shows, casas noturnas, boates, teatros, clubes, bares e restaurantes nos 144 municípios do estado. Galeria Passaporte da vacina começa a ser exigido em aeroporto Em cumprimento a liminar do STF, apresentação de comprovante para ingressar no Brasil tornou-se obrigatório https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1719138236451586-passaporte-da-vacina *** Em Santarém, um decreto municipal (nº 1.071/2021) também exige o comprovante de vacinação. Em nota, a Prefeitura de Santarém informou que "repudia qualquer ato de violência e ressalta que as políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus são de interesse coletivo e devem ser seguidas por qualquer cidadão". A prefeitura informou ainda que "a autoridade sanitária municipal e a Procuradoria Jurídica acompanham o caso e que o cidadão que agrediu o funcionário do restaurante, ao ser identificado, será multado em R$ 150, por descumprimento à medida de segurança sanitária".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.