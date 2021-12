Acidente grave em MG deixa três mortos e dois feridos na BR-381

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um grave acidente deixou três pessoas mortas e outras duas feridas na tarde deste sabado (18) na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a batida envolveu uma caminhonete, um caminhão e uma carreta. As vítimas ficaram presas às ferragens. Uma delas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre idade e sexo das pessoas. Segundo os bombeiros, todos estavam na caminhonete, uma Ford Ranger, que ficou prensada entre o caminhão e a carreta. Além de três viaturas do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Arcanjo da corporação também foi usado no resgate. O tráfego está impedido nos dois sentidos da BR. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de MG, o acidente foi no km 434.

