Frente fria derruba temperaturas no país, e Sul pode ter mínimas de até -5ºC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma onda de frio derrubará as temperaturas na maior parte do Brasil. Cidade de Santa Catarina tem previsão de -5ºC de mínima e, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de geada e até neve em determinadas áreas no final desta semana.

De acordo com a Metsul Meteorologia, a associação entre ar polar intenso que avança pela América do Sul e um centro de baixa pressão atmosférica a leste da Patagônia deve impulsionar a frente fria na direção do Brasil.

Na sexta-feira, essa frente fria avança pelo país, do Sul ao Sudeste, passando pelo Centro-Oeste e chegando à região Norte.

Em São Paulo, a temperatura máxima passará de 27ºC, nesta quinta (18), para 14ºC, na sexta (19). No sábado a temperatura subirá um pouco, mas não deverá passar dos 17ºC. Em Campos do Jordão, as mínimas chegarão a 2ºC, na sexta, e 3ºC, no sábado.

A capital do Rio de Janeiro também apresentará queda brusca entre a quinta e o sábado. As temperaturas máximas passarão de 35ºC para 20ºC. As mínimas ficarão em torno dos 14ºC.

Nova Friburgo, a cerca de 130 km da capital fluminense, verá a temperatura máxima cair de 23ºC, na quinta, para 12ºC, no sábado.

As máximas de Belo Horizonte caem ao longo da semana de 24ºC para 19ºC. Já as mínimas passarão de 18ºC, nesta quinta, para 7ºC, no sábado.

Vitória será a capital menos fria do Sudeste. A máxima, de 20ºC, está prevista para o sábado. E a mínima, de 17ºC, para quinta e sexta.

O Sul sofrerá mais com o frio. Em Curitiba, a mínima chegará a 0ºC no sábado. Em Porto Alegre, a mínima será de 3ºC, na sexta, e de 5ºC, no sábado.

Já Florianópolis terá mínimas entre 12ºC e 8ºC nesta semana, e as máximas cairão de 20ºC, na quinta, para 14ºC, na sexta.

As cidades do interior devem registrar temperaturas negativas. Em São José dos Ausentes (RS), as mínimas previstas são de 0ºC, -3ºC e -1ºC, respectivamente na quinta, na sexta e no sábado.

Bom Jardim da Serra (SC) chegará a -5ºC na sexta, dia em que a máxima na cidade serrana não ultrapassará 5ºC.

No Paraná, General Carneiro terá mínimas de -2ºC e -1ºC na sexta e no sábado. As máximas ficarão em 9ºC e 11ºC.

Nem o Norte e o Nordeste serão poupados das quedas de temperatura.

As mínimas para todos os estados do Norte ficarão abaixo dos 25ºC. Em Rio Branco, a previsão é que a temperatura mais baixa passará, de quinta para sábado, de 21ºC para 15ºC. Manaus terá mínimas entre 24ºC e 25ºC até o fim da semana.

No Nordeste, as temperaturas também cairão. As mínimas vão variar de 19ºC a 24ºC.

TEMPESTADES EM SÃO PAULO

Em São Paulo, a chuva também deve dar as caras. O Inmet emitiu um alerta laranja de risco de tempestade entre esta quarta e a quinta. O instituto prevê chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h, além de queda de granizo. O alerta indica, ainda, a possibilidade de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta também vale para o Mato Grosso do Sul, no Centro Oeste, e Paraná, no Sul.

O Inmet também emitiu alertas amarelos de risco tempestade para o Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está prevista chuva de até 30 milímetros por hora, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. O risco de corte de energia e alagamentos é baixo.

PREVISÃO DO TEMPO NAS CAPITAIS

Temperaturas (ºC) máximas e mínimas esperadas nos próximos dias

Quinta (18.ago) - Sexta (19.ago) - Sábado (20.ago)

Cidade - Mínima - Máxima - Mínima - Máxima - Mínima - Máxima

Aracaju - 23 - 27 - 22 - 27 - 22 - 27

Belém - 23 - 34 - 23 - 34 - 23 - 34

Belo Horizonte - 12 - 29 - 13 - 27 - 10 - 19

Boa Vista - 23 - 34 - 23 - 34 - 25 - 36

Brasília - 15 - 30 - 15 - 29 - 14 - 26

Campo Grande - 13 - 23 - 7 - 17 - 6 - 22

Cuiabá - 26 - 36 - 15 - 25 - 11 - 27

Curitiba - 11 - 17 - 2 - 11 - 0 - 12

Florianópolis - 12 - 21 - 8 - 14 - 6 - 16

Fortaleza - 22 - 31 - 22 - 32 - 24 - 32

Goiânia - 18 - 34 - 19 - 29 - 15 - 28

João Pessoa - 23 - 29 - 21 - 29 - 21 - 28

Macapá - 24 - 33 - 24 - 32 - 24 - 34

Maceió - 22 - 27 - 21 - 28 - 19 - 28

Manaus - 25 - 35 - 25 - 35 - 35 - 35

Natal - 23 - 28 - 21 - 28 - 21 - 28

Palmas - 24 - 36 - 23 - 37 - 24 - 36

Porto Alegre - 8 - 18 - 4 - 13 - 5 - 16

Porto Velho - 25 - 34 - 22 - 28 - 19 - 30

Recife - 24 - 27 - 22 - 28 - 22 - 28

Rio Branco - 20 - 34 - 20 - 32 - 19 - 32

Rio de Janeiro - 15 - 34 - 14 - 22 - 12 - 20

Salvador - 22 - 27 - 21 - 27 - 23 - 27

São Luís - 24 - 32 - 23 - 32 - 24 - 32

São Paulo - 17 - 29 - 8 - 14 - 6 - 17

Teresina - 22 - 37 - 22 - 37 - 21 - 36

Vitória - 16 - 28 - 17 - 28 - 18 - 20