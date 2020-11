Frase 'Silêncio é pagamento' é inscrita no Minhocão por coletivo artístico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (28) o coletivo Nós Artivistas pintou a frase "Silêncio é apagamento" no Elevado João Goulart, o Minhocão, viaduto na região central de São Paulo. O grupo é o mesmo que, no último sábado (21), escreveu "Vidas negras importam" na Av. Paulista.

As intervenções são feitas em protesto pelo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, espancado por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre. O caso ganhou projeção nacional por sua brutalidade e também pela data da ocorrência: a véspera do Dia da Consciência Negra.

Desde então, o coletivo artístico, que se organiza a partir de convocações públicas e é composto por artistas voluntários, vem fazendo intervenções urbanas para chamar atenção à causa antirracista.

Na madrugada de sexta-feira (27), os artivistas inscreveram a frase "O futuro é uma mulher preta" na Av. Nove de Julho.

Todas as ações realizadas pelo Nós Artivistas foram acompanhadas pela CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) e autorizadas pela Prefeitura da cidade. A Polícia Militar de São Paulo também colaborou com a intervenção artística, com a segurança dos artistas.