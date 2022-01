Franco da Rocha entra em alerta para risco de abertura de comportas de represa

A Sabesp afirmou ao longo do domingo que houve aumento na retirada de água para a estação de tratamento do Guaraú para reduzir o volume de água da represa.

A administração municipal também pediu que os cidadãos acionem as autoridades, se necessário. "Caso note alguma movimentação estranha, entre em contato com nosso plantão #AlertaChuva, que vai funcionar durante toda a madrugada", diz a mensagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.