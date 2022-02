Fortes chuvas matam ao menos duas pessoas e causam inundações em Petrópolis (RJ)

O prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), afirmou que pôs toda a estrutura do município à disposição do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, para auxiliar nas operações.

Às 22h, haverá uma reunião no quartel de Petrópolis com órgãos do governo do estado para discutir a ajuda e intensificar as ações de salvamento.

Até as 20 horas, 120 bombeiros do quartel da cidade estavam nas ruas e 60 militares seguiam em deslocamento para Petrópolis.

O governador Cláudio Castro (PL) cancelou sua agenda e está a caminho do município para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos estaduais.

Até as 22h, a Defesa Civil municipal contabilizava a morte de uma mulher e de um homem, cujas identidades não foram divulgadas. Ambos os corpos foram encontrados após a redução do nível da água nas ruas Buarque de Macedo e Souza Franco.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um forte temporal atingiu Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15), causando a morte de ao menos duas pessoas, inundações, enxurradas e deslizamentos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse em uma rede social que o número de mortes chegaria a seis.

