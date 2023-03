Fornecedora da açúcar Caravelas tinha trabalho análogo ao escravo, dizem fiscais

"A empresa não apoia e nem incentiva qualquer forma de contratação que não esteja em conformidade com a lei e nem se beneficia de situações onde haja qualquer tipo de tratamento incorreto com relação a seus colaboradores diretos ou indiretos", diz a Caravelas, que teria realizado a terceirização de forma "absolutamente regular".

O empregador se comprometeu a reembolsar as passagens a Palmares Paulista e a dívida no mercado, além de pagar as verbas rescisórias e a volta para Minas, "sob pena de multas que variam de R$ 1.000 por item a R$ 5.000 por trabalhador", diz o MPT.

Sem dinheiro para comer, eles só se alimentaram no destino, quando fizeram a primeira de outras dívidas com um mercado local.

O resgate ocorreu no fim de janeiro, mas a ligação indireta com a empresa de açúcar só foi revelada ontem pelo site Brasil de Fato.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auditores ficais ligados ao MPT (Ministério Público do Trabalho) resgataram 32 homens em trabalho análogo à escravidão em uma fazenda terceirizada que fornecia cana à marca de açúcar Caravelas no interior de São Paulo.

