Acidente mata 5 pessoas da mesma família após cerimônia de formatura em GO

"Eu vim na frente, estava a menos de 100 e bati em um buraco, bem no meio dele. Ele veio, olhei no retrovisor e deu para ver que o carro saiu para a esquerda. O farol sumiu. Falei para a minha esposa: 'Meu Deus, aconteceu uma desgraça", disse o pai.

Parentes afirmaram que um buraco fez com que o carro mudasse de pista. Pouco depois, o veículo bateu de frente com um caminhão que vinha na direção contrária;

O acidente foi registrado no km 170 da BR-452, em Itumbiara (GO). Na ocasião, os cinco ocupantes de um carro de passeio morreram com o impacto. Todos os ocupantes do veículo usavam cinto de segurança e a criança estava na cadeirinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas de uma mesma família morreram na noite desta quinta (3) após o carro no qual elas estavam colidir de frente com um caminhão.

