Força Aérea intercepta avião com 500 kg de drogas no Amazonas

A ação fez parte da Operação Ostium, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, realizado em parceria da FAB com órgãos de segurança pública.

O avião, modelo EMB-810 Seneca, matrícula PT-RFU, foi detectado por radares do Sistema de Defesa Aeroespacial ao entrar no espaço aéreo brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FAB (Força Aérea Brasileira) e a Polícia Federal interceptaram na manhã de domingo (2), no Amazonas, um avião vindo do Peru que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro carregado de drogas.

