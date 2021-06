Fim de semana será de calor em SP, mas próximos dias podem ter recorde de frio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro final de semana de inverno tem cara de primavera na capital paulista. Com céu aberto e sem qualquer previsão de chuva, os termômetros devem alcançar os 26°C na tarde deste sábado (26), de acordo com informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo.

No domingo, o clima agradável vai permanecer, com a temperatura na casa dos 27°C, também sem previsão de chuva. Mas, em contrapartida, o clima sem chuva vai derrubar a umidade relativa do ar, que pode chegar aos 35%. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o índice ideal fique acima dos 40%.

Mas esse "calorzinho" não vai durar muito tempo. No início da semana, a chegada de uma frente fria vai derrubar as temperaturas na capital paulista, com chance de bater recorde de dias frios no ano. Na segunda à tarde ainda pode chegar aos 25°C, mas a situação muda radicalmente na terça (29). Segundo o Climatempo, o dia deve amanhecer com 12°C e não deve passar dos 17°C, e com garoa.

Esse clima frio deve perdurar até a sexta, quando a temperatura voltará a passar dos 24°C em São Paulo.

Dicas para sua saúde em dias frios:

Use protetor labial Use hidratantes corporais Beba água Mantenha os ambientes arejados Tenha uma alimentação adequada Pratique exercícios físicos Passe protetor solar