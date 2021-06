Festa clandestina com 394 pessoas é interrompida em Taboão da Serra, na Grande SP

As ações aconteceram em São Miguel Paulista, Parada 15 de Novembro (zona leste), Freguesia do Ó (zona norte), Pinheiros (zone oeste), e Vila Santa Catarina e Vila Olímpia (zona sul).

No local, as pessoas desrespeitavam medidas sanitárias e 115 estavam sem máscara de proteção facial, segundo as autoridades. O estabelecimento também foi interditado porque funcionava fora do horário permitido pelo Plano São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma festa clandestina com 394 pessoas em um estabelecimento no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, (Grande São Paulo) foi interrompida na madrugada deste sábado (26) pela Força-tarefa Estadual.

