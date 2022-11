Fim de semana deve ser de temporais no Nordeste e frio no Sudeste

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Este fim de semana deve ser de temporais no Nordeste e em parte do Norte, tempo seco no Centro-Oeste e continuidade do frio na região Sudeste e Sul do país. As projeções do tempo ainda são resultados de uma massa de ar frio potente que trouxe temperaturas negativas para o Brasil no começo de novembro, segundo o Climatempo.

Em São Paulo, as mínimas no sábado (5) e domingo (6) devem ser de 12ºC e as máximas entre 19ºC e 20ºC. O frio também deve ser presente em Belo Horizonte (MG), com mínimas de 11ºC e máximas de 24ºC.

Os termômetros devem variar entre 15ºC e 27ºC no Rio de Janeiro, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Vitória (ES), não há previsão de chuva e as mínimas devem ser de 19ºC. As máximas ficam em torno dos 26ºC.

Na região litorânea do sudeste, o tempo fica nublado, segundo o Climatempo.

O ar seco faz com que o Centro-Oeste e o Sul não tenham chuva intensa no fim de semana.

Em Campo Grande, as mínimas devem ser de 14ºC no sábado e domingo, mas as máximas variam entre 27ºC e 29ºC. Em Cuiabá (MT), as mínimas giram em torno dos 17ºC e as máximas de 37ºC.

Em Goiânia, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 30ºC.

NORTE E NORDESTE

De acordo com o Climatempo, a passagem da frente fria iniciou a formação de um ciclone nas proximidades da costa da Bahia e a região Nordeste está sob alerta para temporais em todos os estados, exceto no Rio Grande do Norte.

O alerta também vale para o Norte, em Tocantins, Pará e Amapá. Em todos os estados, a previsão é de "chuva forte e volumosa, muitos raios e rajadas de ventos fortes", segundo a previsão do instituto de meteorologia.

Ao longo de todo o fim de semana, a chuva acumulada nos estados deve variar entre 100 e 150 milímetros.

No resto dos estados do Norte, o fim de semana deve ter pancadas de chuva e termômetros variando entre os 23ºC e 34ºC.

A exceção é o Acre, que, na capital Rio Branco, tem alerta de queda brusca de temperatura para o domingo (6), quando os termômetros devem variar entre 17ºC e 24ºC.

SUL

No fim de semana, os termômetros devem registrar menos frio do que no começo de novembro na região.

Em Porto Alegre, não há previsão de chuva e as temperaturas vão variar entre 12ºC e 24ºC ao longo de todo o fim de semana. Em Florianópolis, apenas pancadas de chuva devem ser registradas e os termômetros registram em torno de 13ºC e 23ºC.

Em Curitiba, capital mais gelada do país, os termômetros devem variar entre 10ºC e 19ºC em todo o fim de semana.