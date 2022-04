Filósofa Djamila Ribeiro inaugura Espaço Feminismos Plurais em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 5 de maio, a filósofa e colunista da Folha, Djamila Ribeiro, inaugura o Espaço Feminismos Plurais, uma casa de formação de conhecimento, promoção de saúde mental e bem-estar em Moema, na zona sul de São Paulo.

O espaço leva o nome da coleção de livros que Ribeiro é organizadora. São doze títulos assinados por acadêmicos negros brasileiros. A série também deu origem a uma plataforma de streaming de educação antirracista, lançada em 2020 durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com a filósofa, o local nasce com o objetivo de democratizar o conhecimento produzido desde 2017 com a coleção de livros e os projetos de educação contra o racismo.

"O instituto já era um sonho antigo. Eu tinha o sonho de ter um espaço físico para contemplar o que trabalhamos desde 2017. Um espaço que as pessoas possam frequentar e que proporcione o bem-estar para a população", diz Ribeiro.

O espaço Feminismos Plurais irá atender grupos vulnerabilizados com suporte jurídico, odontológico e atendimento psicoterápico. A casa também irá proporcionar aulas de empreendedorismo com o empresário Maurício Rocha, quem cedeu o imóvel.

"Iremos trabalhar com os eixos do conhecimento, com biblioteca, sala de pesquisa, espaço para lançamento de livros, roda de conversas, de leituras e outros trabalhos em relação à literatura. Também os eixos do bem-estar e da formação, com atendimento psicológico, e formação jurídica, com mulheres advogadas", afirma.

Todos os serviços oferecidos no local serão gratuitos.