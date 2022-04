Exército usa blindado para proteger instalações durante ataque em Guarapuava (PR)

Em agosto do ano passado, uma quadrilha fez uma das ações mais agressivas do novo cangaço ao invadir Araçatuba, a 521 km de São Paulo. O grupo explodiu e roubou duas agências bancárias, fez moradores reféns, disparou bombas e ateou fogo em veículos durante a fuga. Três pessoas morreram na ação e outras quatro ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o trânsito foi interditado nos kms 353 e 330 da rodovia BR 277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. As interdições estão ligadas aos ataques na cidade.

Segundo o Exército, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada utilizou uma viatura blindada Guarani para para transportar um efetivo de militares do 26º Grupo de Artilharia de Campanha, em Guarapuava, para reforçar a segurança de instalações de administração militar fora do perímetro do quartel.

Questionada sobre as investigações, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná não respondeu até a publicação desta reportagem.

Moradores da cidade de 182 mil habitantes, da região central do Paraná, registraram a noite violenta nas redes sociais. Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

