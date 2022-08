Filhote de baleia-jubarte é encontrado morto na praia da Ipitanga, na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote morto de baleia-jubarte foi encontrado na praia da Ipitanga, em Salvador, na Bahia, neste domingo (14). A informação é de representantes do Projeto Baleia Jubarte.

A retirada do animal do local exigiu o uso de um guindaste. De acordo com pessoas que participaram da operação, a baleia tinha 4,2 metros de comprimento.

A equipe do Projeto Baleia Jubarte coletou tecido do mamífero para análise genética e acompanhou os trabalhos da Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador), que ficou responsável pela retirada do animal morto.

Na idade adulta, as baleias-jubarte chegam a alcançar 16 metros de comprimento. Já o peso pode chegar a 40 toneladas.

Todos os anos, as baleias-jubarte migram em direção ao Pólo Sul para se alimentar durante o verão. Ao longo da jornada de 4000 quilômetros, estes animais se reproduzem, o que explica a presença do filhote no litoral baiano neste período do ano.

Estima-se que existam 20 mil baleias-jubarte na costa brasileira hoje.