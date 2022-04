Fernando de Noronha deixa de exigir teste de Covid de visitantes

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A administração de Fernando de Noronha anunciou, nesta quarta-feira (13), uma flexibilização no protocolo sanitário para entrada de pessoas no arquipélago. As novas regras entram em vigor na próxima sexta-feira (15).

No novo protocolo, visitantes e moradores não vão mais precisar apresentar o exame com resultado negativo para a Covid-19 no momento do embarque para Noronha. O arquipélago é um dos principais destinos turísticos do Brasil e conta com uma vasta biodiversidade e diversas praias.

A obrigatoriedade do comprovante digital de vacinação, com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid, permanece obrigatória para maiores de 18 anos. Para pessoas de 55 anos ou mais, também é necessária a comprovação da dose de reforço.

Uma outra mudança no atual protocolo será a exigência de pelo menos uma dose da vacina para adolescentes de 12 a 17 anos. Crianças até 11 anos não precisam apresentar carteira de vacinação.

"À medida que houver novos avanços na vacinação contra a Covid no país, passará a ser exigido o esquema vacinal completo também para os menores de 18 anos. É uma proteção a mais, tanto para quem visita quanto para quem vive em Noronha", afirma o superintendente em Saúde de Fernando de Noronha, Fernando Magalhães.

Em novembro de 2021, a administração de Noronha chegou a retirar a exigência de testes para entrar no arquipélago. No entanto, a medida foi revogada em janeiro, quando houve o retorno da exigência do uso de máscaras ao ar livre, diante do recrudescimento da Covid por causa da variante ômicron.

Desde 29 de março, o uso de máscaras em locais abertos não é mais obrigatório em Pernambuco.

Até esta quinta (14), é mantida a exigência de teste com resultado negativo para Covid, com o exame RT-PCR realizado no máximo 48 horas antes do embarque para Fernando de Noronha, além da comprovação de vacinação completa.

A testagem rotativa dos visitantes na saída de Noronha fica mantida no novo protocolo, porém, de forma reduzida. Em vez de 30% dos passageiros sorteados para o exame, agora serão testados 20%.

Atualmente, 100% da população adulta de Fernando de Noronha está vacinada com pelo menos duas doses contra a Covid, segundo a administração local.

A administração de Fernando de Noronha também disponibiliza um serviço via WhatsApp para interessados tirarem dúvidas sobre os protocolos para entrada na ilha. As mensagens são atendidas pela equipe de vigilância em saúde do local por meio dos números (81) 98494-0313, (81) 98494-0520 e (81) 99488-4366. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h.