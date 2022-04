Feriados de Páscoa e Tiradentes terão temperaturas baixas em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os feriados de Páscoa e Tiradentes, nesta e na próxima semana, serão de temperaturas mais baixas e com poucas chuvas na capital paulista, de acordo com a Climatempo.

A Sexta-Feira Santa, no próximo dia 15, terá céu nublado a maior parte do dia, com chuva na madrugada e pela manhã. No sábado (16) e no domingo (17), o céu também ficará nublado e, segundo projeção da Climatempo, haverá pancadas de chuva à tarde e à noite no domingo.

No fim de semana prolongado, em São Paulo, a previsão é que a temperatura mínima seja de 13°C e a máxima de 21°C.

Já o feriado da próxima semana, de Tiradentes, terá tempo firme, projeta a Climatempo. No dia de folga, que cai na quinta (21), o sol ficará entre nuvens, sem chuva, o que se repete na sexta (22) e também no fim de semana.

Para a alegria de muitos foliões, a temperatura será mais amena do que na Páscoa, na capital paulista. A previsão é que a mínima seja de 15°C e a máxima de 26°C.

O Carnaval de rua, porém, ainda não tem o aval da Prefeitura de São Paulo. Nesta segunda (11), Ricardo Nunes (MDB) afirmou que não impedirá os foliões de irem para os blocos, mas reiterou que a administração municipal não conseguirá organizar uma estrutura adequada para esse público.

Segundo o prefeito, não há mais tempo suficiente para publicar novo edital para contratação de patrocinador que banque a estrutura, como grades, montagens de tendas com serviços médicos e estrutura de trânsito, por exemplo.

PRÓXIMOS FERIADOS EM DIAS ÚTEIS

Após esse combo de feriados em abril, a próxima folga durante a semana será em uma quinta: o Corpus Christi, em 16 de junho.

A Prefeitura de São Paulo, porém, antecipou o dia sem trabalho para 2021, com a intenção de formar um megaferiado e tentar frear a disseminação da Covid-19.

No segundo semestre, quatro feriados caem em dias de semana, sendo três deles em uma quarta: a Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro).

A Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, cairá numa terça-feira, o que favorece um feriado prolongado.