Fávaro defende punir quem 'passa boiada'; Salles rebate: 'Fazendo gracinha'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a punição de produtores que "passam a boiada" enquanto era interrogado pelo deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) em depoimento na CPI do MST. Salles rebateu o ministro e disse que ele estava "fazendo gracinha".

O QUE ACONTECEU

Fávaro defendeu as punições ao responder pergunta de Salles sobre as críticas de líder do MST ao agronegócio. "Aqueles que querem transgredir, aqueles que querem desmatar ilegalmente, passar a boiada, botar fogo, queimar, têm que ser punidos com o rigor da lei. Pronto, acabou", disse o ministro.

Salles rebateu o comentário e disse que não tem vergonha de ter falado em "passar a boiada". "Primeiro, porque eu sou muito amigo da pecuária. Então eu acho que passar a boiada é muito positivo. Segundo, que o senhor, como senador, cansou de ir no meu ministério da boiada fazer a defesa de produtores rurais do seu estado, pedir favores", afirmou o deputado.

Ex-ministro do Meio Ambiente acusou Fávaro de usar imagem de Bolsonaro para se eleger. "O que me espanta é o senhor ter feito campanha para o Senado com o nome do Bolsonaro e depois vir ser ministro do PT. O senhor fica fazendo gracinha com a história da boiada, e agora tem que ouvir a verdade."

Deputado falou em "passar a boiada" em 2020. Ele foi gravado dizendo durante reunião ministerial em abril de 2020 que a pandemia de covid-19 era a oportunidade do governo de Jair Bolsonaro (PL) de "passar a boiada" nas regulamentações ambientais.

"Estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid-19, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo", disse. "Agora é hora de unir esforços."