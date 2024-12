Falha em sistema provoca adiamentos de voos no aeroporto de Guarulhos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema Sita, que fornece serviços móveis aos passageiros para agilizar o check-in, o despacho de bagagem e o embarque, provocou grandes filas no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta sexta-feira (6).

Segundo uma funcionária do aeroporto, que não quis se identificar, a queda ocorreu apenas nas companhias aéreas que utilizam o sistema Sita, uma empresa multinacional de tecnologia da informação aeroportuária. Nas demais, os passageiros conseguiram embarcar normalmente.

Na American Airlines, que usa o sistema, dois voos tiveram de ser adiados: o São Paulo-Miami, que estava previsto para 0h30 deste sábado (7), foi remarcado para as 21h do mesmo dia. Já o São Paulo-Dallas, que era 23h10, passou para as 11h.

Após duas horas do início da falha, a companhia passou a despachar as malas manualmente, mas o check-in ainda continuou paralisado. Para contornar a situação, os funcionários pegaram as informações dos passageiros e mandando para pessoas de fora do aeroporto para eles fazerem o check-in remoto.

De acordo com o sistema de informações em tempo real da GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, não houve mais adiamentos ou cancelamentos de voos.