Fábrica de petiscos em Guarulhos (SP) é interditada após morte de cães

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou nesta sexta-feira (2) a interdição da fábrica Bassar Indústria e Comércio Ltda, de Guarulhos (SP), pela suspeita de produtos contaminados que já teriam matado pelo menos nove cachorros, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.

Os casos ocorreram em Belo Horizonte (6), na cidade mineira de Piumhi (1) e no município de São Paulo (3).

A equipe de fiscalização do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa determinou o imediato recolhimento de todos os lotes de todos os produtos da empresa. No entanto, os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467).

O Mapa já coletou as amostras dos produtos, que estão sendo encaminhadas aos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do Ministério para análise.

Em comunicado, o ministério disse que a medida é preventiva e poderá ser alterada dependendo dos resultados das análises.

Em uma nota em seu site, a Bassar Pet Food declarou que está contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica.

O petisco Dental Care (lote 3467), da Bassar Indústria e Comércio Ltda, também está sendo analisado pelo Mapa Reprodução O petisco Dental Care (lote 3467), da Bassar Indústria e Comércio Ltda **** Afirmou ainda que está "colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos" e que acionou todos os seus fornecedores "para que façam o rastreamento dos insumos utilizados para afastarem a hipótese de algum tipo de contaminação".

"A empresa está solidária com todos os tutores de pets --nossos consumidores e razão de nossa empresa existir. Somos os maiores interessados no esclarecimento do caso. Por isso, a empresa vem tomando todas as providências para investigação dos fatos. Os consumidores podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]", finalizou a nota.