Fabiano Contarato assume relatoria do novo Código Penal no Senado

"Vou trabalhar com diálogo democrático, acolhendo contribuições as mais divergentes e usar a experiência de delegado da Polícia Civil por 27 anos e de professor de Direito Penal e de Processo Penal. Essa revisão legislativa precisa ganhar corpo", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi designado relator do projeto do novo Código Penal, que tramita no Senado a partir de proposta apresentada por uma comissão de juristas à Casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.