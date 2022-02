Explosão em colégio da zona oeste de SP deixa nove alunos feridos

As aulas para o ano letivo de 2022 nas redes particular e estadual começaram na semana passada em São Paulo.

No local funciona uma unidade do colégio Objetivo. Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a rede não respondeu até a publicação desta reportagem para informar quantas pessoas estavam no prédio e se a explosão foi no laboratório. A reportagem tentou três vezes contato por telefone com a escola, mas ninguém atendeu.

A explosão, na rua Aparaó, ocorreu por volta das 13h30 desta terça. Os bombeiros investigam as causas do acidente. Três viaturas foram enviadas até o local.

Uma explosão em um colégio particular na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, feriu ao menos nove alunos e uma professora, de 22 anos, segundo afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública), no início da noite desta terça-feira (8).

A explosão, na rua Aparaó, ocorreu por volta das 13h30 desta terça. Os bombeiros investigam as causas do acidente. Três viaturas foram enviadas até o local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um colégio particular na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, feriu ao menos nove alunos e uma professora, de 22 anos, segundo afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública), no início da noite desta terça-feira (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.