Ex-militar do Exército do Rio que trabalhava como armeiro do tráfico é preso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matheus Felipe Aragão Cabral Esteves foi preso na sexta-feira (11) na comunidade da Congonha, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o ex-militar do Exército atuava atualmente como armeiro do tráfico de drogas.

Esteves foi detido com uma pistola calibre 9mm, munições calibres 9mm e 223mm, um radiotransmissor e caderno com anotações do tráfico por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Ele foi preso por porte ilegal de arma e associação com o tráfico.

O ex-militar serviu na Escola de Sargentos do Exército, onde aprendeu a respeito de armas de fogo. "Após a saída da Força Armada, o homem passou a atuar na limpeza e manutenção do armamento da quadrilha que atua na comunidade Congonha", informou a Polícia Civil.