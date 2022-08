Estudante de 17 anos usa faca para fazer colegas e professor reféns no IFMT

A reportagem entrou em contato com o IFMT por e-mail e telefone em busca de informações sobre a quantidade de alunos na sala de aula e sobre as medidas de segurança tomadas no local, mas não recebeu retorno até o momento.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a sequestro, cárcere privado e ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá e ficará à disposição do juízo da Vara da Infância e Adolescência.

Após a tentativa de libertação das vítimas por parte do segurança, o aluno fechou a porta da sala e recolheu os celulares de todos os estudantes e do professor.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um aluno de 17 anos do IFMT (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso) fez colegas de classe e um professor reféns usando uma faca. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (30) e, segundo boletim de ocorrência, as vítimas foram libertadas após negociação entre o adolescente e um PM que também estuda na instituição.

