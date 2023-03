Estrutura de evento com Lula desaba e deixa mulher ferida em MT

RONDONÓPOLIS, MT E RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da estrutura da cobertura do evento que teve participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (3) em Rondonópolis (MT) desabou e deixou ao menos uma mulher ferida.

O presidente esteve na cidade mato-grossense 20 anos após a sua primeira visita para entregar 1.440 apartamentos no Residencial Celina Bezerra, num ato que, para políticos e lideranças ruralistas, foi um aceno ao agronegócio. Ele estava acompanhado do ministro da pasta, Carlos Fávaro.

O desabamento de parte da estrutura ocorreu após o término da solenidade, quando parte do público já havia deixado o local.

A Prefeitura de Rondonópolis informou, por meio da Secretaria da Habitação e Urbanismo, lamentar a queda da estrutura que abrigava a população.

"A sustentação das lonas não suportou os fortes ventos após evento realizado na manhã desta sexta-feira. O município está acompanhando o caso para prestar os atendimentos necessários. Até o momento foi constatado somente uma pessoa ferida que recebeu de imediato toda assistência adequada", informou comunicado da administração.

Vídeos que estão sendo compartilhados mostram a estrutura no chão e uma mulher ensanguentada sendo amparada por outros participantes da entrega dos apartamentos. Neles, é possível observar a força do vento agindo nas lonas de cobertura do espaço.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa contratada, responsável pela estrutura do evento, deverá ser responsabilizada.

No evento, Lula criticou a violência contra as mulheres e disse que "lugar de homem que bate em mulher é na cadeia".

"Não é possível que tenha aumentado a violência contra a mulher. A mão de um homem foi feita para trabalhar, ou foi feita para fazer carinho, não foi feita para bater em mulher. Que canalha é esse, que tem coragem de levantar a mão para bater na sua mulher?", questionou Lula.

Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no Brasil em 2022, segundo uma nova pesquisa Datafolha realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A lista inclui desde vítimas de xingamentos e ameaças até aquelas que foram esfaqueadas ou alvo de tiros.

Antes de seu discurso, Lula se emocionou quando o prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o José Carlos do Pátio (PSB), citou em sua fala a homenagem feita pela cidade ao neto do presidente Arthur Araújo Lula da Silva.

O garoto, que morreu aos sete anos de meningite meningocócica em março de 2019, quando Lula estava preso em Curitiba, dá nome a uma creche na cidade. O projeto foi aprovado pela Câmara na última semana com 13 votos.

"Eu fui autorizado pela dona Janja [primeira-dama]. A creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor de um avô que sofreu, que estava lá, lá em Curitiba, e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós", disse o prefeito. Enquanto ele falava, Lula ficou com os olhos cheios d'água.