Estradas têm tráfego intenso na saída de SP rumo ao litoral e ao interior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída de São Paulo para o feriado de Tiradentes deixou muitos motoristas parados nas rodovias na noite desta quinta-feira (20).

Com os três dias seguidos sem trabalhar, muitos paulistanos optaram por seguir rumo ao litoral, apesar da frente fria que deve derrubar os termômetros nos próximos dias.

Confira abaixo os principais trechos de lentidão nas estradas paulistas às 20h30.

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A rodovia dos Imigrantes estava congestionada no sentido litoral do km 63 ao 70, por excesso de veículos, e com lentidão do km 50 ao 48 no sentido São Paulo, também por excesso.

A via Anchieta tinha dois trechos de lentidão: no sentido litoral do km 58 ao 61, por obras que interditam parcialmente a via, e no sentido capital dos km 63 ao 61, por excesso de veículos.

Na Baixada, a Cônego Domênico Rangoni também apresentava trânsito lento do km 7 ao 8 no sentido Guarujá-litoral norte por excesso de veículos. A Rio-Santos estava com tráfego normal até o momento.

O sistema funcionava na operação 7x3, com descidas da serra pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. A subida é feita apenas pela pista norte da Imigrantes.

DUTRA

Dois trechos da via Dutra estavam com trânsito lento devido a obras na pista marginal: do km 212 ao 214 e no km 218, ambos em Guarulhos, no sentido Rio-São Paulo. Nesses trechos, os veículos trafegam pela pista da esquerda.

Além disso, havia quatro pontos de tráfego intenso, no sentido São Paulo-Rio, provocado pelo excesso de veículos deixando a capital: do km 231 ao 229, do km 227 ao 223, do km 214 ao 212 e do km 147 ao 146. No sentido Rio-São Paulo, o fluxo também estava maior entre os km 229 e 230, em Piraí.

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

Na rodovia Ayrton Senna, havia apenas um trecho com lentidão entre os km 25 e 28, por excesso de veículos. Os demais estavam fluindo normalmente. Mesma situação das rodovias Carvalho Pinto e dos Tamoios, rumo ao litoral norte do estado.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, alguns trechos estavam congestionados devido ao grande número de carros no sentido da capital. Para o interior, o tráfego era normal, segundo a concessionária CCR AutoBAn.

Na Anhanguera, a pista expressa estava congestionada em Jundiaí, do km 61 ao 60. Na Bandeirantes, também em Jundiaí, a lentidão estendia-se do km 56 ao 51, além do km 94 ao 90, em Campinas.

RUMO A CAMPOS DO JORDÃO

Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, de Taubaté a Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, o tráfego estava intenso. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) pediu atenção ao motorista no trecho da serra devido à visibilidade reduzida pela neblina.

RUMO AO LITORAL NORTE

A rodovia Mogi-Bertioga também estava com tráfego intenso no sentido litoral, com tempo encoberto e visibilidade reduzida, também com possibilidade de neblina. Essa era a mesma situação da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba.

Raposo Tavares-Castello Branco Na rodovia Castello Branco, hvia apenas um trecho com lentidão na pista marginal, entre os km 20 e 24. Nos demais, o tráfego está normal.

E na rodovia Raposo Tavares havia lentidão na saída no sentido de Cotia e tráfego intenso no sentido inverso.