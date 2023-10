Estamos mortos por dentro, diz noivo após fogo em casamento no Iraque

A estrutura do espaço tinha painéis altamente inflamáveis e contrários às normas de segurança, o que pode ter contribuído para a rápida expansão do incêndio. Também não havia saídas de emergência suficientes.

O salão tinha capacidade para 400 pessoas, mas cerca de 900 estavam no local no momento do incêndio, informou a Defesa Civil.

Ao todo, 14 pessoas foram presas pelo incêndio. Entre os presos estão os proprietários do local no qual a festa aconteceu.

O vídeo mostra os noivos dançando entre quatro colunas de fogos de artifício quando a decoração do teto começa a pegar fogo. Entretanto, eles não acreditam que os fogos tenham sido a origem do incêndio.

Imagens do casamento mostram o momento em que as chamas se alastram pelo salão.

