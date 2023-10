Deputados do PSOL defendem greve em SP; Kim Kataguiri apoia privatização

"Para quem está preocupado com a greve do Metrô amanhã: os trabalhadores propuseram CATRACA LIVRE! Se receberem autorização para liberar catracas sem serem judicialmente responsabilizados, suspendem a greve", afirmou a vereadora Luana Alves (Psol-SP).

O papel da privatização no transporte público do Estado foi o tema dos parlamentares que se posicionaram sobre o assunto. A maioria deles, de esquerda.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parlamentares de São Paulo usaram as redes sociais para se manifestar a favor e contra a greve unificada do Metrô, CPTM e Sabesp, realizada nesta terça-feira (3).

