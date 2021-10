Estado de SP tem 100% dos adultos com ao menos uma dose de vacina contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (25), o estado de São Paulo chegou a 100% dos adultos com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19 e a 86,04% com o esquema vacinal completo. A secretaria estadual de Saúde levou em conta os dados do IBGE, segundo os quais esse grupo é de 35,3 milhões de pessoas.

Em relação à população em geral, 83,44% das pessoas estão com ao menos uma dose do imunizante contra o coronavírus e 66,33% completaram o esquema vacinal.

Até as 16h48 desta segunda, haviam sido aplicados em São Paulo 70.492.794 de doses, somando 37.450.220 de primeira dose, 29.517.485 de segunda dose e 1.170.205 de doses únicas. Foram ministradas também 2.354.884 doses de reforço.

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, que reúne informações diariamente com as secretarias de Saúde estaduais, o estado governado por João Doria (PSDB) lidera o ranking de vacinação, tanto de pessoas acima dos 18 anos quanto da população em geral.

Levando em conta os dados reunidos até este domingo (24), São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul são os estados em que mais pessoas estão com o esquema vacinal completo, com 65,4%, 63% e 57,1%, respectivamente. Quando o recorte é de pessoas com ao menos uma dose de imunizante, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul/Rio Grande do Sul são os primeiros estados, com 82,7%, 78,8% e 76,9%, respectivamente.

Os dados do país, coletados diariamente até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

No sábado (23), São Paulo registrou o menor número de pessoas hospitalizadas por Covid desde abril de 2020. Na data, havia 3.563 internados com o coronavírus -1.641 em leitos de UTI e 1.922 nas enfermarias.

Em comparação, o número global de internados foi quase nove vezes maior no pico da segunda onda, em março de 2021, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença no estado.

De acordo com a secretaria estadual da Saúde, o balanço só foi menor que o deste sábado antes de 2 de abril de 2020, momento em que o coronavírus ainda não tinha se espalhado com força no Brasil. Em nota, a pasta atribuiu a redução ao êxito da campanha de vacinação.

Na última segunda (18), o governo estadual antecipou o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para 21 dias.

Doria afirmou que a medida tem como objetivo beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais e possibilitar que elas completem o esquema vacinal.

Para adolescentes, a vacinação segue com intervalo de oito semanas e, de acordo com informações do estado de São Paulo, a antecipação para este público será adotada apenas mediante a disponiblização de mais doses da Pfizer pelo Ministério da Saúde.

O imunizante da Pfizer é o único liberado até agora para a vacinação de adolescentes, população-alvo para receber a primeira dose neste momento no estado.