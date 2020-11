Estado de SP anuncia nomeação de 5.885 policiais aprovados em concursos públicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Estado de São Paulo anunciou que irá nomear mais 5.875 policiais militares e civis aprovados em concursos públicos. Parte dos profissionais devem começar a trabalhar em meados no ano que vem, segundo informações da administração estadual.

Os concursos haviam sido suspensos por causa da pandemia de coronavírus. Agora, voltaram a andar. Do total, serão nomeados 2.100 soldados PM de 2ª classe de um edital de 2019, que estava suspenso, além de 885 policiais civis. Há a previsão, ainda, de nomeação, no primeiro semestre de 2021, de mais 2.700 soldados PM de 2ª classe, somando os 5.875 profissionais.

No caso dos 2.100 policiais, após a nomeação, esses candidatos irão tomar posse e começar, em dezembro, a fazer o curso superior técnico de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, na Escola Superior de Soldados. Com isso, devem ficar aptos a assumir seus postos no final do ano que vem.

No caso dos policiais civis, eles deverão assumir suas atividades mais rapidamente. O início do curso para os 885 nomeados também deverá ser em dezembro, com duração de seis meses. Com isso, o início dos trabalhos deve ser em meados de 2021.

Do total a ser nomeado, 32 são delegados, 600 são investigadores e 54 são agentes de telecomunicação. Há ainda 30 papiloscopistas, 86 auxiliares de papiloscopista e 83 agentes policiais.

No caso dos PMs que serão nomeados apenas em 2021, além de 2.700 soldados, deverá haver ainda a contratação de 190 alunos-oficiais de outros dois concursos suspensos, de 2019 e 2020, respectivamente, informou o estado.

A última grande nomeação de policiais civis e militares no estado ocorreu em novembro de 2019.