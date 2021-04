Estado de São Paulo volta para a fase vermelha nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As 645 cidades paulistas voltam para a fase vermelha do Plano São Paulo nesta segunda-feira (12). A previsão do governo do estado é de que a fase permaneça em vigor até domingo (18).

A classificação atual era a mais rigorosa até a criação da fase emergencial, que vigorou no estado por 28 dias devido ao aumento do número de casos e mortes por Covid-19. Algumas das medidas da fase emergencial, contudo, permanecerão, como o toque de recolher entre as 20h e as 5h e o veto a cerimônias religiosas coletivas.

Na fase vermelha, só é permitido o funcionamento de serviços classificados como essenciais. Volta a ser permitida a retirada de itens em comércios, restaurantes e serviços, ação que estava proibida durante a fase emergencial.

Também volta a ser liberado o atendimento presencial em lojas de construção seguindo protocolos sanitários, vetado no último mês.

Segundo o governo do estado, o período de fase emergencial foi responsável por diminuir a ocupação de leitos de enfermaria e UTI para o tratamento da doença. O avanço para a fase vermelha foi anunciado na sexta (9).

Atualmente, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde) há 26.432 internados com quadros graves da doença no estado, sendo 12.213 em leitos de Terapia Intensiva e 14.219 em enfermaria. As taxas de ocupação são de 86% nas UTI do estado e de 84,7% na Grande São Paulo.

Fase vermelha

Quando:

de segunda (12) até 18 de abril

O que PODE funcionar

saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas e estabelecimentos de saúde animal

alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É vedado o consumo no local

segurança: serviços de segurança pública e privada

comunicação: meios de comunicação social executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

construção civil e indústria: sem restrições

serviços gerais: hotéis, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais, atividades religiosas

logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos

abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção

comércio em geral: permitido apenas retirada, delivery ou sistema drive-thru

restaurantes e bares: permitido apenas retirada, delivery ou sistema drive-thru

O que NÃO pode abrir

academias

salões de beleza

cinemas

teatros

concessionárias

escritórios

parques

clubes

Escolas

podem funcionar a partir do dia 14, próxima quarta-feira, com 35% de sua capacidade para as aulas presenciais

Poupatempo

os postos só terão atendimento digital

Detran

serviços podem ser solicitados online

será permitido apenas o agendamento para a retirada de documentos

Restrições/Orientações

toque de restrição: permanece das 20h às 5h

trabalho em escritórios: obrigatoriedade para home office de atividades administrativas

escalonamento de serviço de setores: indústria: das 5h às 7h para entrada e das 14h às 16h para saída; serviços: entrada das 7h às 9h e saída das 16h às 18h; comércio: entrada das 9h às 11h e saída das 18h às 20h