Estação centenária em cidade mineira ganha locomotiva fabricada há 58 anos

Segundo a empresa, o investimento é uma forma de desenvolver o turismo e a cultura no Vale do Aço e também marcar os 60 anos da companhia na região.

Projetada pelo engenheiro Pedro Nolasco, a estação fica às margens do rio Piracicaba, entre os bairros Castelo e Cariru, e suas ruínas estão tombadas pelo conselho do patrimônio histórico e cultural de Ipatinga desde setembro de 1996.

A máquina, que foi utilizada no passado na área industrial da usina Intendente Câmara, foi restaurada e agora faz parte do conjunto arquitetônico original do local, que também passa por reforma.

