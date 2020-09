Especialistas recomendam sexo em espaÃ§os abertos para evitar Covid-19

Um artigo publicado no portal espanhol Nueva Mujer recomenda praticar sexo em locais abertos para evitar a contaminação por Covid-19. De acordo com o site UOL, a Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), o ato em locais espaçosos e bem ventilados é uma das medidas essenciais que os casais devem tomar durante a pandemia.

Os especialistas ainda afirmam que o ideal seria "fazer sexo o menos possível, sobretudo com pessoas com quem não habita", mas a masturbação, ver pornografia ou fazer 'sexting' (troca de mensagens eróticas) estaria liberado, já que as pessoas não precisariam se deslocar para encontrar um parceiro.

Outra recomendação, segundo a publicação, para diminuir o risco de contágio e adoecer com Covid-19, como "tomar uma ducha ou lavar as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo".