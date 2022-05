Entidades alertam para possível corte bilionário em ciência no Brasil

"A SBPC exige que o Poder Executivo respeite a legislação em vigor e não dê sequência a esse bloqueio bilionário dos já poucos recursos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - SNCTI", afirma Ribeiro, na nota. "Conclamamos o Congresso Nacional a defender o orçamento aprovado e agir para reverter estes cortes, caso eles se confirmem. É inacreditável que, mesmo depois de todas as contribuições da ciência nestes anos difíceis da pandemia de Covid-19, a ciência siga sendo atacada pelo governo federal."

Para o corte atual, porém, Nader afirma que o ministério estaria se utilizando de semântica. "Ele diz que não cortou, está bloqueando. Foi cortado o orçamento do ministério em, no mínimo, 40%."

A SBPC, em nota de repúdio assinada por Renato Janine Ribeiro, presidente da entidade, afirma que a verba do FNDCT é "carimbada e que deveria ser usada exclusivamente para a pesquisa científica e tecnológica do país".

A presidente da ABC afirma que o FNDCT, que teria uso mais correto sendo utilizado para programas estratégicos, virou a tábua de salvação do orçamento científico geral. "O CNPq não tem mais orçamento. Depende do FNDCT", diz ela.

