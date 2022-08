Entenda o que é tremor essencial, condição que afeta Caetano Veloso e Djavan

SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - Um tremor ocorre com tarefas simples, como amarrar cadarços, escrever, tocar algum instrumento. Geralmente acontece nas mãos, mas pode ser sentido nas pernas, laringe e cabeça. Essa condição tem nome: tremor essencial.

Após rumores de que Djavan teria Parkinson, devido um boato que circulou na internet, ele revelou que tem a condição. Caetano Veloso também já havia recebido o mesmo diagnóstico.

O que é tremor essencial?

De acordo com o neurologista e coordenador do Núcleo da Memória do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Diogo Haddad, este distúrbio do movimento é uma condição mais comum do que se pensa, sendo, inclusive, mais prevalente do que o mal de Parkinson.

"É uma condição que causa tremor fino, normalmente nas mãos. É um tremor associado ao movimento, sendo oposto ao do Parkinson que é um tremor de repouso. É aquele tremorzinho que quando você vai fazer um movimento, ele acaba se mostrando e aparecendo mais", explica o médico.

Quem é afetado?

A condição não é exclusiva de nenhuma faixa etária e é genética. O neurologista destaca que "é muito comum ver famílias inteiras que tremem. O normal é ter sintomas mais leves quando mais jovem e mais proeminentes quando fica mais velho. Não é incomum que você perceba isso".

Em geral, o tremor essencial não afeta a qualidade de vida. "Normalmente, o tremor essencial é algo relativamente tranquilo. No entanto, existem pacientes nos quais a condição se agrava a ponto de afetar a vida da pessoa". O neurologista pontua que o nervosismo pode deixar os sintomas mais intensos.

Como é feito o tratamento?

Para os casos que a condição se torna um incômodo, o recomendado é buscar ajuda de um neurologista que pode indicar tratamentos medicamentosos para aliviar os sintomas.

Em casos mais graves, segundo Diogo Haddad, é possível fazer um implante de estimulação cerebral profunda, que envia impulsos elétricos a determinada parte do encéfalo.