Ensino público no DF se prepara para nova fase 100% presencial

Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde apontam queda na taxa de transmissão da Covid-19 pelo 12ª dia consecutivo no Distrito Federal. Na quinta (21), a capital registrou 421 novos casos da Covid-19 e 11 mortes pela doença.

O diretor do Sinpro-DF (Sindicato dos Professores do Distrito Federal), Samuel Fernandes, é contrário à medida. "Todos os dias há casos de alunos e professores contaminados nas escolas, e mesmo acontecendo esses casos, o governo não faz a testagem nas escolas. Em muitas escolas não há desinfecção adequada, mesmo diante de casos positivados. Um retorno de 100% nesse momento só vai agravar a situação", argumenta.

Em um vídeo divulgado no Twitter da Secretaria de Educação, a secretária Hélvia Paranaguá anunciou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) vai publicar um decreto que retira uma série de medidas restritivas que impedem as aulas 100% presenciais.

