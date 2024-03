Enel culpa Sabesp por apagão no centro, mas estatal diz não ter danificado fiação

Aos moradores da região, a concessionária informou que a energia deve ser retornada entre as 22h e as 23h desta segunda-feira.

No início da noite, a energia havia sido restabelecida em parte dos endereços. Vias como a as ruas Doutor Cesário Mota Júnior e Martim Francisco, na Vila Buarque, continuavam sem luz.

A Enel informou ainda que, em razão das características que envolvem a rede subterrânea da região, as equipes da distribuidora atuaram em parceria com a Sabesp durante toda a tarde e seguem trabalhando para normalizar o serviço.

