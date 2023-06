Em dia de incentivo para carro, Marina diz que Lula fará transição histórica para sustentabilidade

O governo anunciou 11 dias atrás um programa para estimular a venda de carros populares. Nesta segunda-feira (5), divulgou mudanças no plano, mas formalizou o lançamento da política com um alcance mais amplo e confirmou a retomada parcial da tributação sobre o diesel para compensar a renúncia fiscal.

No pronunciamento, Marina afirmou que, desde janeiro, foi recomposta a participação social em todas as políticas públicas ambientais.

"Passado meio século deste alerta, sabemos que não fizemos o suficiente e chegamos à situação atual. Mudanças no clima, com secas e enchentes cada vez mais severas".

Ela fez o pronunciamento em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Para a ministra, 50 anos após a criação da data, muitas ações ainda precisam ser realizadas sobre o assunto.

"Estamos em meio a um processo de grandes dimensões que exige sabedoria, clareza e coragem para seguir adiante em meio às adversidades, persistindo sempre no compromisso com mudanças profundas e irrenunciáveis", disse.

Marina viu nas últimas semanas sua pasta ser esvaziada pelo Congresso sem grandes resistências da articulação política do Palácio do Planalto.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou um pacote para estimular a compra de carros populares, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV que os atos do presidente apontam para a priorização de medidas que preservem a natureza.

