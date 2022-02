Em 24 horas, chove em Guarujá, no litoral de São Paulo, o previsto para fevereiro inteiro

São Vicente também registrou acúmulo de água bem próximo ao previsto para o mês inteiro. Conforme a prefeitura, a cidade está em nível de atenção. O índice pluviométrico acumulado em 12 horas foi de 160,8 mm, o equivalente a quase 70% do esperado para fevereiro. Na tentativa de conter possíveis deslizamentos de terra, equipes da Defesa Civil monitoram os morros do município.

De acordo com a Defesa Civil do município, entre as ocorrências registradas e ligadas ao temporal está a queda de uma árvore na região do viaduto Florisberto Mariano, no bairro Santo Antônio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atinge a Baixada Santista desde a tarde de domingo (6), em decorrência do avanço de uma frente fria, tem feito com que, em algumas cidades, o acumulado de água em um curto espaço de tempo chegue perto da média prevista para todo o mês de fevereiro. Alagamentos também foram registrados.

