Dublê de Gwyneth Paltrow em 'O Amor É Cego' enfrentou distúrbios alimentares após filme

"De todas as pessoas acima do peso no mundo que eles poderiam ter contratado para aquele trabalho, eles me contrataram, por causa da minha personalidade", afirmou. No entanto, após o filme, ela sentiu a pressão da sociedade sobre sua imagem. "Eu odiava meu corpo", disse ela.

Ao The Guardian , Ivy revelou que desenvolveu distúrbios alimentares e, em 2003, passou por uma cirurgia de redução de estômago. No entanto, a cirurgia levou a complicações graves, incluindo desnutrição severa que exigiu intervenção médica.

O Amor É Cego é uma comédia romântica centrada em Hal, vivido por Jack Black, que depois de uma hipnose, passa a enxergar somente a beleza interior das pessoas. Ele se encanta por Rosemary, percebendo-a como esbelta, mesmo ela sendo uma mulher com sobrepeso. Embora o rosto do personagem fosse de Paltrow, foi o corpo de Ivy Snitzer que apareceu em close-ups de partes específicas como braços, tronco e coxas.

Ivy Snitzer, atriz que interpretou Rosemary, como a dublê de corpo para Gwyneth Paltrow no filmede 2001, contou que, após o sucesso do longa, enfrentou distúrbios alimentares e sofreu de desnutrição severa depois de passar por uma cirurgia de redução de estômago.

