Cidade Matarazzo recebe primeira Soho House da América do Sul

O espaço estará aberto apenas para membros e convidados. A adesão pode ser feita para acessar a unidade de São Paulo ou para todas as unidades da marca. Foi criado um site para os interessados, mas o valor para fazer parte do clube ainda não foi divulgado.

Haverá ainda a Soho House Design, com trabalhos de artesãos locais e um acervo de arte composto por artistas nacionais. O mobiliário e o design da casa terão influência portuguesa e no modernismo brasileiro. O ambiente também estará cercado por natureza, uma das propostas do complexo.

Na capital Paulista, o clube vai ocupar o espaço tombado como patrimônio cultural onde era a maternidade do Hospital Umberto I, conhecido como Hospital Matarazzo. Ele terá 36 quartos e rooftop com bar e piscina.

