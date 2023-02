Duas jovens ficam feridas em desabamento no Rio de Janeiro

Na terça-feira, uma criança de 2 anos morreu após uma casa desabar em razão das fortes chuvas. O desabamento ocorreu no Morro Chácara do Céu, na Tijuca, também na zona norte do Rio.

A polícia investiga se este desabamento tem relação com o temporal que atingiu o Rio nesta terça-feira (7) e deixou a cidade em estágio de alerta 4 (do total de 5).

