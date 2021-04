Doria evita se posicionar sobre liberação de cultos e missas

À época, Doria usou o mote "esperança, fé e oração" para anunciar a medida. No entanto, dez dias depois, com a escalada de hospitalizações e mortes, o governador recuou e suspendeu a permissão para cultos religiosos -durante a fase emergencial, os fiéis só podem ir rezar individualmente nos templos.

Durante todo o primeiro ano da pandemia, Doria não incluiu templos religiosos no rol de serviços essenciais no estado. No entanto, no início de março, quando várias cidades paulistas já chegavam ao esgotamento de leitos de UTI, o governador decidiu enquadrá-los como essenciais.

