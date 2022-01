Doria anuncia 700 novos leitos para tratar Covid em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (26) a expansão do número de leitos destinados a pacientes com Covid-19 na rede pública estadual. Segundo Doria, serão 700 vagas -276 em UTI e 434 na enfermaria.

O governador afirmou que as vagas estão disponíveis até o próximo dia 6 de fevereiro. "Por causa do agravamento menor da doença, então os leitos primários são os principais neste momento", disse.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI cresceu e chegou a 65% no estado de São Paulo no início desta semana. Na semana anterior, entre 17 e 18 de janeiro, era de 54%, segundo a Fundação Seade. Na capital, a taxa atual é de 72%.

Em uma semana, a ocupação de leitos de UTI cresceu em 18 estados e no Distrito Federal. Oito unidades da federação estão com 80% ou mais dos leitos públicos em uso por pacientes com coronavírus. Em Rondônia, por exemplo, a taxa é de 91%.

Também no início da semana, o Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias o custeio de leitos de UTI adulto e pediátrico para a Covid-19, após pedidos do conselhos de secretários de saúde de estados (Conass) e de municípios (Conasems), além do Fórum Nacional de Governadores.

O ministério anunciou o financiamento e a manutenção de 14.254 leitos espalhados em todo o país.