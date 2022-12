Dois morrem na Bahia após chuva elevar nível dos rios

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram depois de terem sido arrastadas pelas correntezas dos rios em dois municípios no interior da Bahia. Essas são as primeiras vítimas das chuvas que têm afetado dezenas de cidades no estado, desde o mês passado, assim como ocorreu no final de 2021.

De acordo com a Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia), até esta segunda-feira (5), mais de 78 mil pessoas em 51 municípios foram afetadas pelas chuvas, que deixaram um saldo de 13.800 desalojados e 546 desabrigados.

Nesta segunda-feira, Gabriel Antonio de La Barra Canales, 71, morreu afogado depois de tentar atravessar um riacho no município de Itapicuru, no norte do estado, quando foi levado pelas águas, de acordo com a Sudec.

Horas mais tarde, o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo do radialista José Eduardo dos Santos, 42, que havia sido encontrado por pescadores, dois dias após ter sido arrastado em um rio em Chorrochó, também no norte.

Ainda de acordo com os bombeiros, o radialista tentou cruzar de moto o leito do rio, que estava com o nível elevado por causa das chuvas, mas se desequilibrou, caiu e foi arrastado pelas águas, na noite de sábado (3).

Havia uma pessoa na garupa do veículo de Santos, mas que conseguiu se agarrar a uma cerca até ser resgatada por moradores locais, segundo a corporação. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida para uma unidade de saúde da região, informaram os bombeiros.

Antes mesmo da ocorrência das duas mortes, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), já havia manifestado solidariedade às famílias atingidas pelas chuvas. O mandatário se pronunciou pelo Twitter ainda na sexta-feira (2), antes mesmo de o estado registrar mortes pela chuva.

"Enfrentamos em 2021 um dos maiores desafios climáticos da história com o impacto das fortes chuvas que atingiram o estado. Quase um ano depois, estamos diante de uma adversidade da natureza que vamos enfrentar com muito trabalho", postou.

O governo da Bahia instalou nesta segunda-feira o Comitê de Crise Operação Chuva para atender aos municípios. Entre as principais ocorrências estão as cheias que alagaram as cidades, deslizamentos de terra, pontes derrubadas e rodovias interditadas.

Além disso, informou o governo do estado, os municípios afetados têm registrado surtos de doenças como leptospirose, hepatite tipo A e diarreia. O governo diz ter liberado kits de medicamentos que cobrem 500 pessoas por um período de três meses.

A Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) desbloqueou 19 rodovias estaduais que tiveram o tráfego interrompido nos últimos dias por causa de erosões, deslizamentos, alagamentos, rompimentos de pontes e quedas de árvores, segundo o governo baiano.

No país, ao menos seis estados sofrem consequências como deslizamentos de terra e bloqueio de pistas após temporais. Foram ao menos cinco mortos no Paraná, Sergipe e Espírito Santo.