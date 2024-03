Diretora da Faculdade de Medicina da USP compara greve estudantil com holocausto e pede desculpas

"O objetivo de minha fala era refletir sobre a importância da memória e do respeito mútuo dentro de nosso ambiente acadêmico, enfatizando que comportamentos marcados por desrespeito e agressividade devem ficar registrados para que não mais se repitam dentro do ambiente acadêmico", afirmou.

"Quero enfatizar que, ao mencionar eventos históricos de grande dor e sofrimento, como o Holocausto, em comparação com as ações tomadas durante a greve estudantil, fiz uma escolha de palavras inadequada e retifico minhas palavras", disse a diretora.

Na nota publicada no site da faculdade, Bonfá reconhece a necessidade de esclarecer uma menção que fez em um encontro recente com alunos em greve.

